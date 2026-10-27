Gandeng OCBC, FWD Insurance Tawarkan Asuransi dengan Premi Dua Tahun

jpnn.com, JAKARTA - PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) menggandeng PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) meluncurkan produk asuransi jiwa dwiguna FWD Prosperity Plan dengan masa pembayaran premi hanya dua tahun dan manfaat akhir masa asuransi yang terjamin hingga 120 persen dari total premi yang dibayarkan.

Peluncuran produk ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian finansial jangka panjang. Hasil FWD Consumer Outlook Survey 2025 yang dilakukan FWD Group bersama Ipsos menunjukkan sekitar 66 persen responden kelas menengah Indonesia menempatkan stabilitas finansial sebagai prioritas utama.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari tekanan kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, serta meningkatnya biaya kesehatan yang mendorong kebutuhan akan instrumen perlindungan sekaligus perencanaan keuangan jangka panjang.

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Chief Bancassurance Officer FWD Insurance Irene Dewi mengatakan FWD Prosperity Plan dirancang untuk membantu nasabah menjaga kekayaan yang telah dibangun sekaligus mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa mendatang.

“Melalui FWD Prosperity Plan, kami menghadirkan perlindungan jiwa dengan masa pembayaran premi hanya dua tahun, serta pilihan tiga mata uang: Rupiah, Dolar Amerika Serikat, dan Dolar Singapura,” ujar Irene, Selasa (27/10).

Menurut Irene, kebutuhan nasabah terhadap produk keuangan kini tidak hanya sebatas mengembangkan aset, tetapi juga memastikan keberlanjutan finansial bagi keluarga.

Produk ini menawarkan pilihan masa asuransi selama 10 atau 15 tahun, dengan manfaat tunai tahunan yang terjamin sesuai mata uang polis.

Untuk polis berdenominasi Rupiah, manfaat tunai tahunan mencapai 6 persen dari premi tahunan. Sementara itu, manfaat untuk polis Dolar Amerika Serikat sebesar 4persen dan Dolar Singapura sebesar 1,5 persen dari premi tahunan.