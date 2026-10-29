Gandeng Operator KA Saudi, Ahlan Group Permudah Akses Kereta Cepat Haramain untuk Jemaah Indonesia

jpnn.com, MADINAH - Ahlaan Group, kelompok usaha milik pengusaha asal Indonesia, menjalin kerja sama dengan Saudi Arabia Railways (SAR), operator kereta api milik Kerajaan Arab Saudi.

Kegiatan tersebut berlangsung di King Salman International Convention Center, Madinah, Arab Saudi, pada Senin (30/3).

Kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) itu membuka akses lebih luas bagi masyarakat Indonesia terhadap layanan kereta cepat Haramain High-Speed Railway (HHR).

Sebagai tindak lanjut, anak usaha Ahlaan Group, Ahlaan Vista Abadi Tours & Travel, ditunjuk memasarkan tiket kereta Haramain di Indonesia, baik untuk segmen bisnis (B2B) maupun konsumen (B2C).

Penunjukan ini menjadi langkah penting untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan tiket kereta cepat, terutama bagi perjalanan ibadah umrah maupun keperluan lain di Arab Saudi.

Untuk mendukung peran tersebut, Ahlaan Vista Abadi meluncurkan Ahlaan Train Haramain, platform pemesanan tiket yang dirancang agar masyarakat Indonesia dapat mencari informasi dan memesan perjalanan kereta di Arab Saudi dengan lebih mudah.

Platform ini diharapkan membantu jemaah umrah, wisatawan, dan pelaku perjalanan lain yang memerlukan transportasi antarkota selama berada di Tanah Suci.

Peluncuran ini sekaligus menjadi bagian dari digitalisasi layanan perjalanan yang dilakukan Ahlaan Vista Abadi.