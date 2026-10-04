Gandeng Pandawara Group, AASI Gelar Sharia Community Responsibility 2026

jpnn.com, TANGERANG - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) bersama Pandawara Group menggelar Sharia Community Responsibility (SCR) 2026 melalui aksi bersih pantai di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang.

SCR 2026 merupakan agenda pembuka rangkaian Sharia Insurance Convention and Awards (SICA) 2026 bertema Nusakarya Syariah Membangun Indonesia.

Kegiatan ini menjadi wujud implementasi nilai syariah melalui aksi nyata yang menekankan amanah, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

”Nilai-nilai syariah perlu diwujudkan melalui tindakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui SCR 2026, kami ingin mengajak seluruh insan industri asuransi syariah untuk mengambil peran bersama, dimulai dari langkah sederhana dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan," ujar Ketua Umum AASI Fauzi Arfan.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat menumbuhkan kepedulian yang berkelanjutan dan memperluas kontribusi positif industri asuransi syariah bagi Indonesia," imbuhnya.

Melalui kolaborasi ini, AASI mengajak jajaran manajemen, pegawai perusahaan anggota AASI, serta tenaga pemasar asuransi syariah untuk berperan aktif dalam menjaga dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa kontribusi industri asuransi syariah tidak hanya melalui perlindungan keuangan, tetapi juga melalui kebermanfaatan sosial dan dukungan terhadap keberlanjutan.

Melalui kegiatan ini, AASI mendorong agar nilai-nilai asuransi syariah semakin hadir dalam kehidupan masyarakat melalui kepedulian, kolaborasi dan aksi nyata.(chi/jpnn)