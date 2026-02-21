Gandeng Pandawara Group, InJourney Ajak Masyarakat Gotong Royong Lewat Beach Clean Up di Bali

jpnn.com, DENPASAR - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) berkolaborasi bersama Pandawara Group mengajak masyarakat lintas sektor untuk bergotong royong meningkatkan kesadaran terhadap isu sampah dan pelestarian lingkungan melalui aksi Beach Clean Up di Pantai Kelan, Bali, Rabu (18/2).

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari karyawan InJourney Group, Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup Badung, Polres I Gusti Ngurah Rai, para pemangku kepentingan dan mitra bandara termasuk otoritas bandara, bea cukai, imigrasi, dan kekarantinaan hingga komunitas lokal serta pelajar SD Negeri 3 Tuban.

Kolaborasi lintas elemen ini mencerminkan semangat gotong royong dalam menjaga destinasi wisata unggulan Bali.

Dalam aksi tersebut, para relawan berhasil mengumpulkan lebih dari 2,25 ton sampah, terdiri dari sekitar 2,1 ton sampah organik dan 153 kilogram sampah anorganik.

Upaya ini tidak hanya menciptakan lingkungan pantai yang lebih bersih dan nyaman, tetapi juga berkontribusi pada potensi reduksi emisi karbon hingga 0,87 ton CO?e sebagai langkah nyata dalam menjaga kelestarian alam.

Pantai Kelan yang berlokasi sekitar lima kilometer di selatan landasan pacu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dikenal sebagai destinasi favorit wisatawan untuk menikmati panorama matahari terbenam dengan latar aktivitas pesawat lepas landas dan mendarat.

Aksi Beach Clean Up ini merupakan bagian dari InJourney Green, program Corporate Social Responsibility (CSR) InJourney yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan dari hulu ke hilir.

“Beach Clean Up Day menjadi wujud nyata komitmen InJourney dalam menjawab persoalan sampah yang bersifat sistemik. Permasalahan ini tentu tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, kami percaya setiap elemen mulai dari pemerintah, pelaku industri, komunitas, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi yang berkelanjutan,” ujar Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman.