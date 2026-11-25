Gandeng Pegadaian, POGI Edukasi Mahasiswa Soal Kesehatan Reproduksi dan Finansial
jpnn.com, JAKARTA BARAT - Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menggandeng PT Pegadaian (Persero) menghadirkan edukasi kesehatan reproduksi dan literasi keuangan bagi mahasiswa di 12 perguruan tinggi di Indonesia.
POGI melalui gerakan SPRIN berkolaborasi dengan PT Pegadaian melalui program Pegadaian Peduli-Perempuan Berdaya menghadirkan Spark Campus 2026.
Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan literasi keuangan dinilai dua aspek penting yang perlu dibangun sejak usia muda.
Program ini memperkenalkan gerakan 5C mencakup Care, Career, Clean, Cuan, dan Cumlaude untuk mendorong mahasiswa membangun kepedulian hingga karier.
Ketua Pengurus Pusat POGI Budi Wiweko menyoroti masih tingginya beban kanker serviks di Indonesia serta pentingnya memperkuat kesadaran pencegahannya.
Kanker serviks masih menjadi kanker nomor dua terbanyak pada perempuan di Indonesia dengan lebih dari 36 ribu kasus baru dan 21.000 kematian setiap tahunnya.
Tantangan lainnya lebih dari 70 persen pasien diketahui datang pada stadium lanjut, sementara cakupan skrining secara nasional masih di bawah 10 persen.
Rangkaian kegiatan ini menargetkan sekitar 6.000 mahasiswa di 12 perguruan tinggi yang tersebar di 11 kota di Indonesia.
POGI menggandeng PT Pegadaian (Persero) menghadirkan edukasi kesehatan reproduksi dan literasi keuangan bagi mahasiswa di 12 perguruan tinggi di Indonesia.
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