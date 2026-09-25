Gandeng Pemerintah Tunisia, Gubernur Iqbal Perkuat Sektor Ekonomi dan Pendidikan NTB

jpnn.com, MATARAM - Hubungan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pemerintah Tunisia mulai diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret.

Investasi, pariwisata, pendidikan hingga kolaborasi riset menjadi sejumlah peluang yang dibahas Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat menerima Duta Besar Republik Tunisia untuk Indonesia Mohamed Trabelsi di Mataram.

Pertemuan tersebut membuka ruang bagi masuknya investasi Tunisia ke sejumlah sektor potensial di NTB.

Iqbal tidak hanya menawarkan potensi yang dimiliki daerah, tetapi juga memperkenalkan ekosistem yang tengah dibangun Pemprov NTB untuk mempermudah investor mengembangkan bisnisnya di daerah.

Salah satu instrumen yang disiapkan adalah NTB Capital. Holding company daerah tersebut diproyeksikan menjadi jembatan antara potensi dan aset yang dimiliki NTB dengan kebutuhan investor serta jejaring modal dari luar daerah maupun luar negeri.

“Ini memang diniatkan untuk membantu para investor yang masuk. Beliau juga mengajak berbicara mengenai beasiswa dan keinginan beliau memfasilitasi beasiswa ke Tunisia. Kami juga menawarkan kalau pihak Tunisia ingin mendalami penyakit-penyakit tropis, karena kedokteran kita cukup bagus di isu-isu tropis dan maritim,” kata Iqbal usai pertemuan dengan Dubes Trabelsi di ruang kerjanya, Rabu, 23 September 2026.

Potensi yang ditawarkan NTB tidak hanya destinasi wisata. Produk lokal juga mendapatkan perhatian, termasuk kopi NTB.

Pertemuan tersebut diarahkan berlanjut ke pembahasan yang lebih teknis agar potensi promosi dan kerja sama yang telah dipetakan dapat dikembangkan lebih konkret.