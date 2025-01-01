Gandeng Pemkab Banggai, Kemenpora Sosialisasikan Penyusunan Desain Olahraga Daerah
jpnn.com, BANGGAI - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berharap Kabupaten Banggai memiliki peta jalan pembangunan olahraga yang jelas dengan adanya desain olahraga daerah (DOD).
Harapan itu disampaikan perwakilan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Emir Hadi dalam sosialisasi dan asistensi finalisasi rancangan Peraturan Bupati Banggai tentang DOD di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Estrella Hotel Luwuk, Kabupaten Banggai pada 1-2 Oktober 2025.
“Kami berharap dengan adanya DOD ini, Kabupaten Banggai ke depan memiliki peta jalan pembangunan olahraga yang jelas, mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan prestasi atlet, penguatan infrastruktur olahraga, hingga pengembangan industri dan wisata olahraga,” ujar Emir.
Emir mengatakan kegiatan ini merupakan tindaklanjut setelah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banggai berkunjung ke Kemenpora pada September untuk melakukan koordinasi terkait rancangan Peraturan Bupati Banggai tentang DOD pascaselesai harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.
"Pelaksanaan DOD ini bukan hanya dilaksanakan oleh dispora, tetapi perlu adanya sinergitas dan koordinasi dari seluruh OPD," tambah Emir.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai Ramli Tongko menyampaikan penyusunan DOD ini merupakan langkah strategis untuk memetakan potensi, menyusun arah kebijakan, serta merumuskan program olahraga yang terukur, terarah dan berkelanjutan.
Kemenpora menggandeng Pemkab Banggai untuk menyosialisasikan penyusunan desain olahraga atau DOD
