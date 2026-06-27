Gandeng Pemkot Pagar Alam, Fauka Noor Farid Targetkan Rimba Candi Jadi Peradaban Baru

jpnn.com, PAGAR ALAM - Pemerintah Kota Pagar Alam bersama perwakilan pusat resmi memulai pembangunan destinasi wisata baru berbasis budaya di kawasan Rimba Candi, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Momentum bersejarah ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dikemas dalam acara pesta rakyat dan pertunjukan budaya pada Rabu (24/6).

Kehadiran objek wisata ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pelestarian kearifan lokal.

Asisten Khusus Presiden RI, Fauka Noor Farid, hadir langsung memimpin prosesi peletakan batu pertama sekaligus memberikan arahan strategis terkait proyek bernilai budaya tinggi ini. Mengenakan kemeja putih khasnya dengan tatapan mata yang tajam dan penuh keyakinan, mantan pasukan Kopassus ini berdiri tegap di tengah hamparan tanah Rimba Candi.

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"Kita mau bikin apa namanya peradaban baru pariwisata yang apa selama ini orang selalu berbicara tentang kembali kepada marwah Nusantara, yang sebenarnya banyak menjadi perhatian berbagai kalangan. Saya akan membangun Istana Nusantara," ujar Fauka Noor Farid saat diwawancarai di lokasi acara.

Komandan Garda Prabowo ini menambahkan bahwa gagasan besar yang sering digaungkan di media sosial tersebut kini coba diwujudkan secara nyata di Bumi Nusantara.

"Kami di sini akan membangun itu, yaitu di bumi Sriwijaya," tegas Fauka mengenai komitmennya dalam menghidupkan kembali kejayaan Nusantara.

Sebelum menggenggam sekop dan meletakkan semen pertama, Fauka sempat terdiam sejenak menatap barisan perbukitan yang mengelilingi situs tersebut. Ada raut haru sekaligus kebanggaan yang tersirat di wajahnya ketika menyaksikan antusiasme ratusan pasang mata warga Besemah yang menggantungkan harapan besar pada pundaknya. Baginya, setiap ayunan langkah di Rimba Candi ini adalah panggilan jiwa untuk merajut kembali benang-benang sejarah Nusantara yang sempat terputus oleh zaman.

Lebih lanjut, Fauka menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata di Pagar Alam ini tidak dapat dipisahkan dari visi besar pemerintah pusat. Menurut mantan pasukan Tim Mawar ini, pelestarian budaya yang dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi lokal merupakan pengejawantahan langsung dari program kerja prioritas nasional.