Gandeng Pemprov DKI, BPK Penabur Jakarta Gelar PICF 2026

jpnn.com, JAKARTA - BPK Penabur Jakarta bekerjasama dengan Pemprov DKI menggelar PENABUR International Choir Festival (PICF) 2026.

Penabur International Choir Festival (PICF) digelar pada 7-12 September 2026 di Aula PENABUR Intercultural Secondary & Junior College Kelapa Gading, Jakarta Utara.

PICF merupakan sebuah ajang dua tahun sekali yang konsisten digelar sejak 2013, menghadirkan tim paduan suara berbakat dari berbagai provinsi di Indonesia maupun luar negeri.

Setiap peserta yang berpartisipasi akan dinilai langsung oleh juri-juri profesional dari Indonesia maupun mancanegara, dengan mengusung tema “Sing Together, Rise Together”.

Terkhusus bagi peserta usia pelajar yang berpartisipasi di PICF 2026, ajang ini sekaligus mengasah keterampilan abad 21.

“Setiap pelajar berkesempatan mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration, Character, dan Citizenship atau yang disebut 6C. Ajang ini menjadi wadah yang tepat untuk mampu bersaing secara global sekaligus menjalin kebersamaan, persahabatan, kolaborasi, dan sikap saling menghargai dalam keberagaman budaya,” ujar Kenny Lim, Ketua BPK PENABUR Jakarta.

Secara umum, PICF 2026 menjadi tempat bagi peserta, bukan hanya belajar musik dan teknik bernyanyi, tetapi juga belajar mengenai disiplin, kerja sama, tanggung jawab, kerendahan hati, dan kemampuan bekerja dalam tim.

Acara ini turut mendapatkan dukungan dari negara sahabat, seperti Filipina dan Spanyol, melalui kehadiran Duta Besar secara langsung dalam Opening Ceremony serta Awarding & Closing Ceremony.