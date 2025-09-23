Gandeng Pesona Mitratama Indonesia, AQUA Elektronik Meresmikan AC Proshop di BSD

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik Indonesia kembali menambah jaringan distribusinya dengan meresmikan AQUA AC Proshop – Pesona Mitratama Indonesia di kawasan BSD.

Sebelumnya, AQUA Eelektronik telah membuka AQUA AC Proshop pertama yang bekerja sama dengan PT. Jojo Optima Solusindo.

AQUA AC Proshop BSD diposisikan sebagai one-stop solution bagi pelanggan yang ingin mencari berbagai pilihan produk AC, dengan dukungan layanan purnajual dari AQUA.

AQUA AC Proshop dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman, modern, dan didukung tenaga penjual profesional yang siap memberikan konsultasi produk sesuai kebutuhan konsumen.

“Pembukaan AQUA AC Proshop BSD merupakan langkah nyata kami untuk lebih dekat dengan pelanggan, sekaligus menghadirkan solusi pendingin udara berkualitas dengan layanan purna jual terpercaya."

"Kami melihat potensi pasar yang terus berkembang di kawasan BSD dan sekitarnya, sehingga kehadiran Proshop ini diharapkan menjadi pusat referensi utama bagi konsumen yang mencari produk AC inovatif dengan harga kompetitif,” ungkap Haier Southeast Asia CEO dan Haier Indonesia Presiden Director Zhang Zhenghui, dalam keterangannya, Selasa (23/9).

Sejalan itu, Air Conditioner Director AQUA Elektronik Indonesia Agusdin Lung menegaskan kehadiran AQUA AC Proshop BSD akan menjadi standar baru pusat penjualan resmi AC di kawasan BSD dan Gading Serpong.

Dia mengatakan saat ini masyarakat tidak hanya membeli produk, tetapi juga memperoleh edukasi dan layanan profesional, sehingga mereka akan merasa lebih aman dan nyaman.