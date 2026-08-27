Gandeng PMI, Danone Indonesia Bantu Warga Korban Gempa NTT

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia bersama Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dukungan ini merupakan bagian dari upaya bersama berbagai pihak untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mendukung tahap awal pemulihan pascabencana.

Melalui kerja sama dengan PMI serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

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Dukungan Danone Indonesia mencakup donasi senilai Rp1 miliar, sekitar 53.000 botol AQUA, serta produk nutrisi. Sebagian bantuan telah dikirimkan sejak Sabtu (22/8).

Donasi tersebut diperuntukkan bagi pengadaan beragam kebutuhan masyarakat terdampak berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian kebutuhan yang dilakukan PMI di lapangan. Dengan demikian, jenis bantuan yang disalurkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan perkembangan situasi di wilayah terdampak.

Selain donasi, bantuan produk diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk ketersediaan air minum aman dan dukungan nutrisi. Penyalurannya dilakukan melalui jaringan kemanusiaan PMI agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

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CEO Danone Indonesia Laurent Boissier mengatakan dalam situasi bencana, semangat saling membantu dan kerja sama menjadi bagian penting dalam penanganan kemanusiaan.

“Ketika gempa melanda Nusa Tenggara Timur, perhatian dan simpati kami tertuju kepada keluarga dan masyarakat yang terdampak. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat saling membantu dan mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing. Kami bergabung dalam upaya bersama PMI, pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya untuk membantu saudara-saudara kita melewati masa darurat dan memulai pemulihan,” ujar Laurent.