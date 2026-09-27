Gandeng Pokemon, Pop Mie Hadirkan Varian Terinspirasi Pikachu dan Charmander

jpnn.com, JAKARTA - Tren penggabungan budaya pop global dan industri kuliner kembali terlihat lewat kehadiran produk mi instan dalam kemasan cup terbaru di Indonesia.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk resmi memperkenalkan varian kolaborasi yang mengusung tema karakter permainan asal Jepang Pokemon yang sedang merayakan hari jadi ke-30.

Langkah inovatif ini diwujudkan melalui peluncuran produk khusus yang memadukan karakter visual dengan racikan rasa serta taburan topping yang tidak biasa.

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Senior Brand Manager Pop Mie Antonius Pandu menjelaskan kolaborasi ini sengaja dihadirkan untuk memberikan warna baru bagi para penikmat kuliner instan di Tanah Air.

Melalui dua varian spesial dengan rasa dan topping yang terinspirasi dari Pokemon, yakni Chicken Yuzu dan Spicy Torimen.

"Kami ingin mengajak pencinta Pop Mie dan Pokémon untuk tidak hanya melihat Pokemon favorit mereka, tetapi juga merasakan inspirasinya dan menemukan kejutan di setiap sajian," kata Pandu baru-baru ini di Jakarta.

Dalam peluncuran tersebut, rasa Chicken Yuzu mewakili karakter Pikachu, yang diterjemahkan ke dalam varian rasa jeruk limau Jepang yang dipadukan dengan sensasi taburan permen letup di dalam mulut.

Di sisi lain, karakter naga api Charmander menginspirasi varian Spicy Torimen dengan rasa pedas yang dilengkapi sajian tambahan berupa boba kenyal bercita rasa tajam.