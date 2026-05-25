Gandeng Polda Sumatera Selatan, Bank Sumsel Babel Perkuat Sistem Pengamanan Layanan Perbankan

jpnn.com - PALEMBANG - Bank Sumsel Babel terus memperkuat layanan perbankan yang aman dan terpercaya.

Bank Sumsel Babel menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terkait bantuan pengamanan operasional perbankan, Jumat (22/5), di Mapolda Sumsel.

Kesepakatan tersebut ditandatangani PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel Marzuki bersama Dirpamobvit Polda Sumsel Kombes Michael Ken Lingga.

Melalui sinergi strategis ini, pengamanan tidak hanya difokuskan pada kantor cabang, tetapi juga mencakup pengawasan aktivitas transaksi, pengamanan aset, hingga langkah antisipasi terhadap potensi tindak kejahatan perbankan yang dapat mengganggu kenyamanan nasabah.

Menurut Marzuki, keamanan layanan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Dengan dukungan pengamanan dari Polda Sumsel, Bank Sumsel Babel memastikan aktivitas perbankan dapat berjalan lebih aman dan terkendali.

"Ini penting agar nasabah merasa nyaman saat melakukan transaksi di seluruh layanan Bank Sumsel Babel," kata Marzuki.

Menurut dia, peningkatan sistem pengamanan juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan agar operasional perbankan tetap berjalan optimal di tengah tingginya aktivitas transaksi keuangan masyarakat.