Gandeng PP UMI, BKOW Sumsel Siap Majukan UMKM Perempuan Lewat Wastra Daerah
jpnn.com, PALEMBANG - Ketua BKOW Sumatera Selatan, Lidyawati Cik Ujang menegaskan akan mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan dalam menjalankan bisnisnya.
Hal itu diungkapkan Lidyawati pada peringatan HUT ke-4 Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PP UMI) di Palembang Icon Mall, Senin (27/10/2025).
Peringatan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah dalam membangkitkan sektor ekonomi berbasis lokal.
Lidyawati mengapresiasi kiprah PP UMI yang dinilai konsisten dalam mendorong lahirnya perempuan tangguh di bidang usaha dan pelestarian wastra Sumsel.
“Tema ‘Cinta Wastra Cinta Sumatera Selatan’ menjadi pengingat bahwa cinta terhadap budaya daerah juga bisa menjadi kekuatan ekonomi,” ungkapnya.
Dia menambahkan, BKOW Sumsel siap mendukung gerakan kolaboratif dengan berbagai organisasi untuk memperluas akses perempuan terhadap pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran produk UMKM.
“Perempuan bukan sekadar pelaku usaha, tetapi juga agen perubahan yang mampu mengangkat citra daerah melalui produk lokal,” ujar Lidyawati.
Sementara itu, Ketua DPW PP UMI Sumsel Rety Septika menjelaskan sejak berdiri pada 2021, PP UMI berkomitmen memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro agar naik kelas dan siap bersaing di pasar digital.
Ketua BKOW Sumatera Selatan, Lidyawati Cik Ujang menegaskan akan mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Herman Deru Kawal Ketat Pembangunan Jembatan P6 Lalan di Musi Banyuasin
- Pemprov Sumsel & TNI Bersinergi Wujudkan Ketahanan Nasional Lewat Program Sekolah Rakyat
- Pengelola UMKM Didominasi Perempuan, IWAPI Ambil Peran Penguatan
- Siapkan Generasi Emas 2045, Gubernur Herman Deru Luncurkan Sultan Muda Privilege Card
- Gubernur Herman Deru Dorong Kota Prabumulih Tetap Produktif di Tengah Efisiensi
- Sekda Sumsel Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila sebagai Fondasi Moral Generasi Muda