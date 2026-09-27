Gandeng Precious One, Great Eastern Life Indonesia Luncurkan Proyek Inklusi 'CETAR'
jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia berkolaborasi dengan Precious One meluncurkan proyek CETAR (Cause Everyone Is Talented and Reliable) sebagai wadah pemberdayaan yang inklusif untuk menyikapi masih rendahnya partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia.
Membangun lingkungan yang inklusif di Indonesia membutuhkan aksi nyata yang melampaui sekadar peningkatan kesadaran (awareness).
Berdasarkan data BPS 2024 yang dipublikasikan oleh Kemenko PMK pada 2025, terdapat lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia, namun tingkat partisipasi kerja mereka baru menyentuh angka 23,94%.
Menjawab tantangan pasar kerja tersebut, Great Eastern Life Indonesia meluncurkan inisiatif bertajuk The Great Ambassador Project: CETAR (Cause Everyone Is Talented and Reliable) for People with Disabilities.
Program yang menjadi bagian dari GREAT Comfund 2026 ini digelar melalui kolaborasi strategis bersama organisasi sosial Precious One.
Momentum peluncuran program CETAR ini juga terasa sangat tepat karena bertepatan dengan peringatan International Week of Deaf People (21–27 September 2026) serta International Day of Sign Languages yang jatuh pada 23 September.
Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia, Roy Hendrata Gozalie, menjelaskan bahwa inklusivitas sejati hanya akan tumbuh ketika lingkungan sekitar mau memahami, berkomunikasi secara setara, dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menunjukkan potensinya.
"Melalui CETAR, kami ingin membawa pemahaman tersebut menjadi kolaborasi nyata—sekaligus menunjukkan bahwa sustainability dapat dimulai dari hal yang dekat dengan kita, melalui pemberdayaan manusia dan pemanfaatan kembali apa yang kita miliki," ujar Roy Hendrata Gozalie.
Great Eastern Life Indonesia-Precious One berkolaborasi meluncurkan proyek CETAR sebagai wadah pemberdayaan yang inklusif.
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