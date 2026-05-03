menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Gandeng PT AI Indonesia, ICE BSD Hadirkan PetFest.AI

Gandeng PT AI Indonesia, ICE BSD Hadirkan PetFest.AI

Gandeng PT AI Indonesia, ICE BSD Hadirkan PetFest.AI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PetFest Indonesia 2026 hadir di ICE BSD, tawarkan pengalaman imersif dan peluang bisnis pet industry. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, BSD CITY - PT Indonesia International Expo (IIE), pengelola Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, menghadirkan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam ajang PetFest 2026 melalui kolaborasi dengan PT AI Indonesia.

Inovasi tersebut diwujudkan dalam platform PetFest.AI yang digunakan untuk mendukung pengalaman pengunjung selama PetFest 2026 pada 1–3 Mei 2026 di Hall 810 ICE BSD City, Tangerang.

PetFest 2026 merupakan salah satu festival hewan peliharaan terbesar di Indonesia yang tahun ini mengusung tema “Petropolis”, yakni konsep kota modern yang dirancang khusus untuk hewan peliharaan.

Baca Juga:

Ajang ini tidak hanya untuk pemilik hewan peliharaan, tetapi juga komunitas pecinta kucing dan anjing, serta pelaku industri pet care yang terus berkembang di Indonesia.

Beragam kegiatan dihadirkan, mulai dari pameran produk, kompetisi, edukasi, hingga program adopsi hewan.

Melalui kolaborasi ini, PT AI Indonesia memperkenalkan PetFest.AI sebagai platform berbasis WhatsApp yang dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi pengunjung secara cepat, akurat, dan interaktif. Kehadiran teknologi ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan pengalaman fisik dan digital dalam penyelenggaraan acara berskala besar.

Baca Juga:

PetFest.AI membuka ruang interaksi dua arah antara pengunjung dan sistem AI selama 24 jam penuh.

Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengunjung untuk memperoleh informasi kapan pun dibutuhkan, tanpa terbatas pada waktu operasional acara.

Kolaborasi antara ICE BSD dan PT AI Indonesia melalui kehadiran PetFest.AI menjadi tonggak penting dalam pengembangan event berbasis teknologi di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI