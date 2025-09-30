Gandeng PT LAPI ITB, Pertamina Uji Coba Seal Cap LPG 50 Kg

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggandeng PT LAPI ITB melakukan uji coba penggunaan seal cap untuk produk LPG non-subsidi kemasan 50 kg. Ini sebagai upaya memperkuat jaminan kualitas dan kuantitas produk bagi konsumen.

Tahap awal dilaksanakan di wilayah Bandung Raya, mencakup Kota Bandung, Kab Bandung, dan Kab Bandung Barat, dengan melibatkan 7 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) serta 23 Agen LPG Non Subsidi.

“Program uji coba seal cap 50 kg ini adalah bentuk upaya kami untuk menjamin keaslian produk serta mengurangi peredaran LPG oplosan yang masih marak akibat disparitas harga LPG subsidi dan non-subsidi yang cukup tinggi,” ujar Manager Commercial Gas Sales PT Pertamina Patra Niaga, Alfinoz, Selasa (30/9).

Dia mengatakan, kegiatan dimulai dengan sesi sosialisasi terkait desain dan tata cara pemasangan seal cap kepada seluruh pihak yang terlibat.

Program uji coba ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menjamin quality dan quantity LPG yang diterima oleh pelanggan.

Lebih lanjut, Alfinoza menjelaskan bahwa lebih dari 17.000 unit seal cap telah disiapkan untuk mendukung uji coba penjualan selama satu bulan ke depan di wilayah Bandung Raya.

“Kami juga akan mengumpulkan masukan dari SPBE, agen, dan konsumen selama masa uji coba ini, agar dapat menjadi dasar kami dalam merumuskan desain final yang sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Region Manager Retail Sales Jawa Bagian Barat Pertamina Patra Niaga, Tiara Thesaufi Hariseosyanto, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan uji coba Seal Cap LPG ini.