jpnn.com, JAKARTA - Eiger Adventure merilis koleksi kolaborasi bertajuk Tabua Tenu bersama para mama dan nona penenun dari Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Koleksi tersebut sukses diperkenalkan melalui pameran Merawat Pengetahuan, Menenun Perjumpaan di NODE by ISA Art and Design Consultancy, Jalan Wijaya Timur Raya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Business & Supply Chain Director EIGER Adventure Agnes Lukito mengatakan kolaborasi ini lahir dari keinginan EIGER Women untuk menghadirkan kain khas Indonesia dalam produk sehari-hari sekaligus mendukung para perajinnya.

"Melalui Tabua Tenu, kami ingin menghadirkan karya mereka kepada lebih banyak orang sekaligus membuka ruang kolaborasi yang memberi manfaat bagi para perempuan pembuatnya," ujar Agnes di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dalam proses pengembangannya, koleksi ini menggunakan palet warna bumi yang disesuaikan dengan karakter dari merek.

Selain itu, motif-motif baru dikembangkan bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan adat dan makna tradisional tenun Mollo.

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Perjalanan kolaborasi ini bermula pada Desember 2024 saat tim Eiger bertemu dengan Sepatokimin Initiative untuk menjajaki peluang kerja sama.

Gabriella Manurung dari Sepatokimin Initiative menjelaskan proses perancangan motif dilakukan melalui diskusi panjang agar tetap menghargai konteks budaya setempat.