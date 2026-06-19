Gandeng QUT, President University Luncurkan Program Joint Degree Indonesia–Australia
jpnn.com, JAKARTA - President University resmi menjalin kerja sama dengan Queensland University of Technology (QUT), Australia, melalui peluncuran Joint Degree Program.
Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan di dua negara sekaligus memperoleh dua ijazah resmi dari President University dan QUT.
Queensland University of Technology merupakan salah satu universitas ternama di Australia yang dikenal dengan pendekatan pembelajaran berbasis praktik serta keterkaitan yang kuat dengan dunia industri.
"Saat ini, program Joint Degree tersebut dibuka untuk mahasiswa Administrasi Bisnis dengan konsentrasi Digital Marketing," kata Wakil Rektor Akademik, Riset, dan Inovasi President University Dr. Adhi Setyo Santoso, S.T., MBA., Jumat (19/6).
Melalui program ini, mahasiswa akan menjalani perkuliahan selama dua tahun di President University, Indonesia, kemudian melanjutkan satu tahun studi di QUT, Australia.
Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian studi, mahasiswa akan memperoleh gelar dari kedua universitas.
Program ini tidak hanya menawarkan pengalaman akademik lintas negara, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan jaringan internasional, memahami budaya akademik global, serta membangun koneksi personal maupun profesional dengan mahasiswa dan industri dari berbagai negara.
"Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan kurikulum yang disusun sesuai standar internasional dan kebutuhan industri global," ungkapnya.
President University resmi menjalin kerja sama QUT dengan meluncurkan program joint degree Indonesia–Australia
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