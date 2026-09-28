menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Food » Gandeng Ray Janson, Janji Jiwa Rilis Toast Nuansa Kuliner Jepang

Gandeng Ray Janson, Janji Jiwa Rilis Toast Nuansa Kuliner Jepang

Gandeng Ray Janson, Janji Jiwa Rilis Toast Nuansa Kuliner Jepang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Chef Ray Janson demo masak menu baru toast kolaborasinya dengan Janji Jiwa. Foto: Tim Janji Jiwa

jpnn.com - Janji Jiwa menggandeng chef Ray Janson untuk menghadirkan menu baru “A Twist of Japan”, yang memadukan cita rasa khas Jepang ke dalam bentuk toast praktis.

Langkah ini merespons tingginya popularitas kuliner Jepang di Indonesia, yang tahun ini mencatat sekitar 6.500 gerai atau terbanyak di Asia Tenggara menurut Kedubes Jepang.

Popularitas tersebut turut didukung studi perilaku Gen Z di Jakarta Selatan pada 2025, di mana 45% responden mengonsumsi makanan Jepang 1-2 kali sebulan.

Baca Juga:

Alih-alih menyajikan hidangan konvensional, kolaborasi ini menerjemahkan elemen rasa yang familiar ke dalam format makanan yang lebih dekat dengan keseharian konsumen.

CEO Jiwa Group Billy Kurniawan mengatakan kolaborasi ini menjadi salah satu cara untuk terus mengeksplorasi hal-hal baru dan menghadirkan pengalaman yang relevan lagi konsumen. 

Melalui menu baru ini, Billy menyebut pihaknya ingin mengeksplorasi karakter toast Janji Jiwa yang sudah familiar melalui perspektif dan inspirasi baru.

Baca Juga:

"Dengan pengalaman Ray di industri kuliner serta pendekatannya yang eksploratif terhadap makanan, kami melihat adanya keselarasan," kata Billy di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pada kesempatan yang sama, Ray Janson mengungkapkan salah satu tantangan kolaborasi menu ini ialah menjaga agar kualitas dan karakter produk tetap konsisten ke depannya.

Janji Jiwa menggandeng chef Ray Janson untuk menghadirkan menu baru yang memadukan cita rasa khas Jepang ke dalam bentuk toast praktis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI