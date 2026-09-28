Gandeng Ray Janson, Janji Jiwa Rilis Toast Nuansa Kuliner Jepang
jpnn.com - Janji Jiwa menggandeng chef Ray Janson untuk menghadirkan menu baru “A Twist of Japan”, yang memadukan cita rasa khas Jepang ke dalam bentuk toast praktis.
Langkah ini merespons tingginya popularitas kuliner Jepang di Indonesia, yang tahun ini mencatat sekitar 6.500 gerai atau terbanyak di Asia Tenggara menurut Kedubes Jepang.
Popularitas tersebut turut didukung studi perilaku Gen Z di Jakarta Selatan pada 2025, di mana 45% responden mengonsumsi makanan Jepang 1-2 kali sebulan.
Alih-alih menyajikan hidangan konvensional, kolaborasi ini menerjemahkan elemen rasa yang familiar ke dalam format makanan yang lebih dekat dengan keseharian konsumen.
CEO Jiwa Group Billy Kurniawan mengatakan kolaborasi ini menjadi salah satu cara untuk terus mengeksplorasi hal-hal baru dan menghadirkan pengalaman yang relevan lagi konsumen.
Melalui menu baru ini, Billy menyebut pihaknya ingin mengeksplorasi karakter toast Janji Jiwa yang sudah familiar melalui perspektif dan inspirasi baru.
"Dengan pengalaman Ray di industri kuliner serta pendekatannya yang eksploratif terhadap makanan, kami melihat adanya keselarasan," kata Billy di Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Pada kesempatan yang sama, Ray Janson mengungkapkan salah satu tantangan kolaborasi menu ini ialah menjaga agar kualitas dan karakter produk tetap konsisten ke depannya.
Janji Jiwa menggandeng chef Ray Janson untuk menghadirkan menu baru yang memadukan cita rasa khas Jepang ke dalam bentuk toast praktis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Punya Kuliner Jepang Premium hingga Private Beach, Aloha PIK2 Bisa Jadi Pilihan Liburan Praktis
- Rin Culinary Art, Saat Sentuhan Jepang dan Italia Berpadu dengan Kekayaan Bahan Indonesia
- 4 Jenis Roti Terbaik untuk Sarapan yang Lebih Sehat
- Authentic Cultural Dining Hadirkan Kuliner Jepang yang Aman Bagi Umat Muslim
- 3 Jenis Roti yang Harus Dihindari Penderita Diabetes
- 3 Makanan yang Berbahaya untuk Penderita Diabetes