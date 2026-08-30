Gandeng Ruangguru, PMEP Meluncurkan Program Charisma bagi Guru Sekolah Binaan di Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Malaysia EP (PMEP) bekerja sama dengan Ruangguru resmi meluncurkan program Charisma (Character and Human Integrity Strengthening Through Mentorship & Action).

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas guru dalam membentuk karakter dan integritas siswa melalui penerapan kebiasaan positif di sekolah.

Program Charisma akan memberikan peningkatan kapasistas kepada 10 Guru Indonesia yang mengajar di Sanggar Bimbingan di Malaysia dengan rencana implementasi 3-4 bulan.

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Itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru serta perannya terhadap perkembangan karakter siswa guna membangun ekosistem belajar yang reflektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk pendampingan, PMEP dan Ruangguru merancang tiga topik utama dalam workshop ini, yakni Perencanaan Pembelajaran Karakter yang Bermakna, Mengembangkan Media dan Aktivitas Pembelajaran Karakter, serta Asesmen Monitoring dan Pelaporan Perkembangan Karakter Murid yang secara langsung diawasi oleh Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia–Kuala Lumpur.

Manager Relations PMEP, Dhaneswari Retnowardhani menyampaikan Program Charisma adalah bentuk komitmen PMEP dalam mendukung akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia serta pengejawantahan pembelajaran berbasis aksi nyata mengacu kepada Permendikdasmen No.13/2025 yang mencakup pembiasaan dalam budaya sekolah.

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“Program Charisma lahir dari hasil pemetaan sosial yang kami lakukan di sekolah binaan. Dari pemetaan sosial tersebut, kami melihat adanya kebutuhan untuk memperkuat Pendidikan karakter di kelas. Kami berinisiatif memberikan peningkatan kapasitas kepada para guru dengan menggandeng Ruangguru sebagai mitra yang berkompeten," ungkapnya.

"Melalui program Charisma kami berharap dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan pedagogis guru dalam merancang, memantau, dan mendokumentasikan pembelajaran karakter secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan,” sambung Dhaneswari.