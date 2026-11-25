Gandeng Salesforce, JNE Berhasil Tingkatkan Rasio Konversi Penjualan Hingga 70 Persen
jpnn.com, JAKARTA - PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggunakan Sales Cloud dari Salesforce untuk memodernisasi operasional penjualan dan mempercepat pertumbuhan bisnis di jaringan nasionalnya.
Upaya ini diambil sejak 2021 untuk menggantikan pelacakan manual yang menyita waktu dengan sistem pemantauan terpadu secara real-time.
Melalui Sales Cloud, JNE mengeklaim berhasil memangkas waktu respons terhadap peluang bisnis baru dari hitungan minggu menjadi hanya beberapa hari.
Penggunaan platform ini juga disebut membantu perusahaan meningkatkan conversion rate penjualan secara signifikan.
Lebih lanjut, perusahaan logistik tersebut kini telah mengotomatiskan penyaluran prospek kepada tim penjualan berdasarkan wilayah, volume pengiriman, maupun spesialisasi industri.
Otomatisasi tersebut mempercepat penanganan permintaan dari perusahaan besar dan pelaku e-commerce dengan volume pengiriman tinggi.
Manajer penjualan dan pimpinan perusahaan juga dapat memantau status prospek serta aktivitas tim secara real-time untuk menghindari hambatan operasional.
Ke depan, perusahaan tersebut berencana memperkuat fondasi data dengan memanfaatkan Tableau Next dan Tableau Agent untuk analitik berbasis percakapan.
Menggandeng Salesforce, JNE berhasil meningkatkan rasio konversi penjualan hingga 70 persen.
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