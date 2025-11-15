Gandeng Sean Gelael & Rifat Sungkar, Pertamina Ajak Warga Peduli Keselamatan Berkendara

jpnn.com, MALANG - Pertamina menggelar festival My Pertamina WikenFES 2025 di lapangan Rampal Malang, Jawa Timur pada 15-16 November 2025.

Pameran yang digelar selama dua hari itu tidak hanya menghadirkan acara musik, creative workshop, dan pasar UMKM, tetapi juga diisi talkshow otomotif yang melibatkan figur ternama di dunia balap dan modifikasi Indonesia.

Mengusung tema “Style Meets Safety: Modifikasi Boleh, Aman Harus!”.

Acara ini akan menghadirkan sederet figur ternama di dunia otomotif Indonesia, di antaranya Sean Gelael (pembalap endurance dunia), Rifat Sungkar (rally driver nasional), Adi Pro (community leader motor custom), Gatot (founder The Elite Showcase), serta Istiyono, juara Pertamax Turbo Drag Race 2025.

Ajang itu menunjukkan kepedulian Pertamina Patra Niaga terhadap para pegiat otomotif untuk menyeimbangkan kesenangan dalam melakukan modifikasi kendaraan dengan rasa tanggung jawab di jalan.

Tidak hanya sekadar menyalurkan hobi dan ekspresi diri, dunia otomotif juga menuntut kesadaran akan keselamatan, kepatuhan terhadap aturan, serta penggunaan energi yang tepat agar pengalaman berkendara tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto mengatakan melalui ajang ini Pertamina mengajak masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas otomotif, untuk melihat otomotif bukan hanya sebagai gaya hidup, tetapi juga bentuk tanggung jawab.

"Keselamatan adalah bagian dari gaya itu sendiri,” ujar Eko Ricky.