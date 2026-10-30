Gandeng Shin Tae-yong, Lotte Bintang Muda 2026 Latih 40 Talenta Sepak Bola

jpnn.com, JAKARTA - Program Lotte Bintang Muda Generasi Masa Depan 2026 kembali dilanjutkan sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan komunitas melalui pembinaan olahraga anak muda di Indonesia.

Kampanye musim kedua yang diinisiasi Lotte Group ini memilih 40 talenta muda untuk mendapatkan pelatihan secara langsung dari dua legenda sepak bola nasional, Coach Ismed Sofyan dan Coach Atep Rizal.

Selain kedua legenda tersebut, agenda pelatihan ini turut menghadirkan mantan pelatih Tim Nasional Indonesia periode 2020–2025, Shin Tae-yong, sebagai Special Guest Coach.

Representatif Daehong Indonesia Lee Chulwong mengungkapkan program tersebut kembali diusung karena besarnya potensi dan animo masyarakat Tanah Air.

Harapannya, program ini mampu memberikan bantuan praktis bagi talenta muda dalam mencapai impian mereka.

"Seperti tahun sebelumnya, program ini bertujuan untuk membina dan mendukung anak-anak yang bercita-cita menjadi pemain profesional," kata Lee Chulwong di Jakarta, baru-baru ini.

Perjalanan program ini diawali dengan seleksi pencarian bakat ke sekolah-sekolah di wilayah Jabodetabek oleh Ismed Sofyan dan Atep Rizal guna menguji kemampuan teknik dasar seperti passing, dribbling, hingga shooting.

Sebanyak 70 anak yang lolos seleksi awal kemudian mengikuti penyaringan lanjutan di Soccerfield, Bogor, melalui serangkaian tes meliputi agility hurdles & cones, sprint, inside-outside dribble, serta precision shooting yang dinilai oleh tim pelatih dengan masukan dari Shin Tae-yong.