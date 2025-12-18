Gandeng Sociolla, Skincare Korea Sungboon Editor Hadir di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Meningkatnya kesadaran konsumen Indonesia terhadap pentingnya skincare yang aman, efektif, dan berbasis sains mendorong masuknya Sungboon Editor ke pasar tanah air.

Brand skincare asal Korea Selatan itu hadir di Indonesia melalui kolaborasi eksklusif bersama Sociolla, sebagai bagian dari strategi ekspansi globalnya.

Sungboon Editor membawa filosofi “Fine Ingredients. Definite Effect.” yang menekankan kualitas bahan baku dan keseimbangan formulasi untuk menghasilkan manfaat perawatan kulit yang terukur.

Brand telah hadir di lebih dari 40 negara dan memposisikan diri sebagai skincare clean science, yang relevan dengan kebutuhan kulit di iklim tropis seperti Indonesia.

Seluruh produk Sungboon Editor diformulasikan secara clean, berperforma tinggi, serta telah melalui uji dermatologi.

Pendekatan itu dinilai penting untuk menghadapi tantangan kulit akibat panas, kelembapan tinggi, dan polusi yang umum terjadi di wilayah tropis, tanpa memicu sensitivitas atau melemahkan skin barrier.

Dermatolog dan Skin Expert, Dr. Claudia Christin, MBBS, PhD, menilai pendekatan formulasi seimbang menjadi kunci efektivitas skincare di iklim tropis.

Dia menyebut banyak masalah kulit muncul akibat penggunaan formula yang terlalu kuat dan tidak stabil.