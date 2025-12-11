Gandeng Solarky dan Fortuna, MAB Siap Produksi Kendaraan Listrik
jpnn.com, JAKARTA - PT Mobil Anak Bangsa (MAB) mengambil langkah besar dalam memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
MAB secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan dua mitra, yaitu Solarky Mobility Technologies (HK) Ltd dan PT Fortuna Ventura Investindo.
Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh CEO PT Mobil Anak Bangsa, Kelik Irwantono; Chairman Solarky Mobility Technologies, Yinkai; dan President Director PT Fortuna Ventura Investindo, Larry.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Founder PT Mobil Anak Bangsa, Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko.
CEO MAB, Kelik Irwantono mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan inovasi kendaraan listrik yang unik dan relevan bagi pasar Indonesia.
"Kami akan bertugas melakukan perakitan maupun produksi dengan memanfaatkan teknologi dari Solarky. Kendaraan ini cukup unik karena menggunakan tenaga surya, mungkin menjadi yang pertama di dunia yang memanfaatkan panel surya," ujar Kelik, Kamis (11/12).
Proses perdana yang dilakukan adalah homologasi sebelum produksi dimulai. Setelah itu kemudian dilakukan perakitan produknya.
"Rencananya, kami akan memproses homologasi terlebih dahulu. Target produksi sekitar Mei atau Juni, tergantung seberapa cepat proses homologasi," katanya.
