Gandeng SSF, Klinik Pertamina IHC Memperkenalkan Inisiatif Go Live Order to Cash
jpnn.com, JAKARTA - Klinik Pertamina IHC memperkenalkan inisiatif Go Live Order to Cash, yang menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta integrasi proses bisnis keuangan.
Implementasi program dilakukan melalui kerja sama dengan Shared Services Finance (SSF) PT. Pertamina (Persero).
Melalui integrasi itu, seluruh proses administratif terkait piutang – mulai dari penerbitan reminder letter, konfirmasi user, dunning letter, hingga site visit – kini ditangani langsung oleh SSF.
Perubahan tersebut memungkinkan Klinik Pertamina IHC untuk fokus penuh pada layanan medis dan pengembangan sumber daya manusia, sejalan dengan nilai inti organisasi.
Direktur Klinik Pertamina IHC, Devi Desianti P, menyampaikan bahwa digitalisasi diharapkan mampu memperbaiki collection period, menyehatkan cash flow, serta mengurangi beban administrasi di klinik.
Hasilnya, lanjut dia, alur kerja keuangan menjadi lebih tertib, efisien, dan efektif.
“Implementasi ini adalah wujud nyata semangat One Pertamina, sinergi yang menghadirkan efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas layanan,” ujar Devi Desianti P dalam keterangannya, Kamis (2/10).
"Kolaborasi antara SSF dan Klinik Pertamina IHC bukan hanya langkah teknis, melainkan strategi besar untuk memperkuat fondasi organisasi, meningkatkan kepercayaan mitra, serta mendukung visi menghadirkan layanan kesehatan yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi."
Klinik Pertamina IHC memperkenalkan Go Live Order to Cash, jadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta keuangan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Layani Masyarakat Hingga Pelosok, Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan BBM Terjaga
- Hari Pertama Inacraft Oktober 2025, Transaksi UMKM Binaan Pertamina Capai Rp1,2 Miliar
- Engelina: Tak Serius Bangun Kilang Minyak, Kedaulatan Energi Hanya Omon-omon
- Mejeng di Inacraft 2025, 32 UMKM Binaan Pertamina Bukukan Transaksi Rp 1,2 Miliar
- Pertamina Dukung UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025
- Hari Pertama Inacraft Oktober 2025, UMKM Binaan Pertamina Bukukan Transaksi Rp 1,2 Miliar