Gandeng Telkomsel, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Benefit BBM Bagi Pengemudi Ojol

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga dan Telkomsel meluncurkan program kolaborasi MyPertamina x MyTelkomsel bertajuk 'Bersinergi untuk Negeri, Memperkuat Ekosistem Digital Indonesia' di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, pada Selasa (3/3).

Program ini menghadirkan paket data MyTelkomsel khusus pengemudi ojek online (ojol) yang dilengkapi benefit e-Voucher MyPertamina untuk pembelian BBM di SPBU Pertamina.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari transformasi digital Pertamina dalam memperkuat ekosistem pembayaran dan layanan berbasis aplikasi.

Melalui program ini, pengemudi ojol yang membeli Paket Khusus Ojol melalui aplikasi MyTelkomsel akan memperoleh e-Voucher MyPertamina senilai Rp25.000.

Voucher tersebut bisa digunakan untuk pembelian BBM di SPBU Pertamina selama periode program 1–30 Maret 2026.

Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital nasional, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengemudi ojek online.

“Kolaborasi MyPertamina dan MyTelkomsel ini merupakan wujud sinergi untuk menghadirkan manfaat nyata bagi mitra pengemudi ojek online. Melalui program bundling paket data dan e-Voucher BBM, kami ingin membantu para ojol mendapatkan insentif penunjang biaya operasional sekaligus mendorong pemanfaatan transaksi digital di SPBU Pertamina,” ujar Eko.

Dia menambahkan, inisiatif ini juga diharapkan dapat memperluas pemanfaatan aplikasi MyPertamina yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pengguna, sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan.