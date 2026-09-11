Gandeng TNI, BULOG Mempercepat dan Masifkan Bantuan Pangan untuk 33,2 Juta Penerima
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat dan memasifkan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah kepada masyarakat.
Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan bantuan pangan beras dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi menjelang peringatan HUT ke-81 TNI.
Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Kamis (10/9).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi BULOG dan jajaran TNI dalam mendukung percepatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat.
“BULOG siap bergerak lebih cepat dan lebih masif. Kami melihat sinergi dengan TNI sangat penting untuk memastikan Bantuan Pangan Pemerintah dapat segera diterima masyarakat di seluruh wilayah, termasuk wilayah yang membutuhkan dukungan distribusi lebih kuat,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Menurutnya, dukungan jajaran TNI di berbagai daerah akan semakin memperkuat efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam memastikan proses penyaluran berjalan lancar hingga ke masyarakat penerima.
“Kami ingin memastikan beras yang sudah disiapkan Pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat," tegasnya.
Karena itu, lanjut Rizal, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat.
TNI merupakan salah satu mitra strategis BULOG dalam memperluas jangkauan penyaluran bantuan pangan beras untuk 33,2 juta penerima
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