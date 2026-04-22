Gandeng Tokio Marine & Qoala, Lalamove Perkuat Perlindungan Mitra dan Pengguna

Konferensi pers mengenai kolaborasi Lalamove dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) dan PT Mitra Jasa Pratama (Qoala) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lalamove berkolaborasi dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) dan PT Mitra Jasa Pratama (Qoala) sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi pengguna dan mitranya.

Langkah tersebut dilakukan demi menghadirkan jaminan keselamatan bagi mitra pengemudi saat menjalankan tugas pengantaran dan penjemputan, sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna melalui perlindungan dari berbagai risiko yang dapat terjadi selama perjalanan.

Melalui kerja sama tersebut, Lalamove menghadirkan perlindungan Group Personal Accident yang mencakup berbagai risiko selama perjalanan dan pengantaran, yang dapat diklaim oleh mitra pengemudi saat menjalankan pesanan serta pengguna layanan Lalamove Ride.

Adapun manfaat perlindungan mencakup kejadian kecelakaan yang membutuhkan pertolongan medis hingga menyebabkan kematian, dengan nilai pertanggungan hingga Rp 50 juta.

Selain itu, perlindungan juga meliputi santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap, serta penggantian biaya pengobatan sesuai ketentuan polis yang berlaku.

Managing Director Lalamove Indonesia, Andito B Prakoso lantas menjelaskan soal kolaborasi tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan pengantaran dan mobilitas, pihaknya memahami bahwa pengguna dan mitra pengemudi saat ini tak hanya mengharapkan kecepatan dan kemudahan.

Akan tetapi juga rasa aman yang lebih besar saat menggunakan platform digital.

