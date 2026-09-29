Gandeng Toko Raja Susu, Merries Hadirkan Flagship Store dengan Area Belajar Anak
jpnn.com, JAKARTA - Merries membuka flagship store di Toko Raja Susu, Meruya, Jakarta Barat, Senin (28/9).
Gerai tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat berbelanja kebutuhan bayi, tetapi juga dilengkapi area edukasi untuk anak dan orang tua.
Flagship store hasil kolaborasi Merries dan Toko Raja Susu itu mengusung konsep edutainment.
Di dalamnya tersedia area belajar yang dirancang untuk membantu stimulasi sensorik dan motorik anak melalui pengenalan suara, tekstur, serta sejumlah rintangan ringan.
Vice President Marketing Kao Indonesia Susilowati mengatakan keberadaan gerai tersebut merupakan upaya perusahaan mendekatkan produk sekaligus menyediakan informasi bagi orang tua terkait kebutuhan anak.
“Melalui Merries Flagship Store ini, juga menjadi upaya untuk hadir semakin dekat dan memberikan pengalaman berbelanja dalam memenuhi kebutuhan orangtua yang lebih nyaman, edukatif, dan menyenangkan,” ujar Susilowati, Senin (28/9).
Peresmian gerai tersebut dihadiri antara lain Presiden Direktur Kao Indonesia Shoichi Hasegawa, pemilik Toko Raja Susu Yohanes David Setiawan, dokter spesialis dermatologi Triana Agustin, serta perwakilan posyandu dari Meruya Selatan dan Joglo.
Dalam kesempatan tersebut, Merries juga menyoroti persoalan kesehatan kulit bayi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan popok.
Gandeng Toko Raja Susu, Merries hadirkan flagship store dengan area belajar anak dan menyalurkan 28.800 popok ke 24 Posyandu di Jakbar.
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