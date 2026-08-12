Gandeng Top Motor, Changan Buka Diler Baru di Bali
jpnn.com, JAKARTA - Changan Indonesia terus memperluas jaringan penjualan dan layanan purnajualnya.
Terbaru, merek otomotif di bawah naungan Indomobil Group tersebut membuka diler Changan Bali bersama Top Motor pada Senin (10/8).
Berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai No.18, Jimbaran, Badung, diler menjadi jaringan kelima Changan di Indonesia yang telah mengusung identitas penuh merek tersebut.
Diler Changan Bali hadir dengan fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts) di atas lahan sekitar 1.400 meter persegi dengan luas bangunan 1.100 meter persegi.
Selain showroom, fasilitasnya mencakup area servis dan charging station untuk mendukung kebutuhan pengguna kendaraan elektrifikasi.
CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengatakan Bali menjadi salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi besar bagi perkembangan kendaraan elektrifikasi.
Pertumbuhan pariwisata, aktivitas ekonomi, serta meningkatnya minat terhadap kendaraan ramah lingkungan menjadi sejumlah pertimbangannya.
“Kami sangat antusias dapat membawa lini kendaraan elektrifikasi Changan lebih dekat dengan masyarakat Bali,” ujar Setiawan.
Changan Indonesia terus memperluas jaringan penjualan dan layanan purnajualnya di Bali.
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