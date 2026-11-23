jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) menandatangani kontrak penyusunan Basic Engineering Design (BED) bersama dua perusahaan teknologi terkemuka dunia, Topsoe dan Toyo Engineering Corporation (Toyo), guna mendorong percepatan pembangunan Pabrik Ammonia-Urea di Kawasan Industri Pupuk Fakfak (KIPF), Papua Barat.

Direktur Utama PKT, Rafli Yandra mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis PKT dalam menyiapkan dasar teknis pembangunan pabrik, sekaligus memastikan penerapan teknologi yang efisien, andal, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penetapan Topsoe dan Toyo dilakukan melalui proses evaluasi teknis, komersial, dan negosiasi sesuai ketentuan pengadaan Pupuk Indonesia Group dan prosedur perusahaan.

Kolaborasi ini pun diharap bisa menghasilkan desain dasar pabrik yang memenuhi standar teknis, serta mengoptimalkan efisiensi operasional dalam mendukung daya saing fasilitas produksi untuk jangka panjang.

"Kami ingin memastikan sejak tahap perencanaan, seluruh aspek teknologi dan keandalan operasi telah diperhitungkan secara komprehensif. Dengan dukungan mitra teknologi yang berpengalaman, kami optimistis proyek ini dapat disiapkan dengan fondasi yang kuat," ujar Rafli.

Dia menjelaskan, penyusunan BED merupakan tahapan fundamental sebelum memasuki proses tender Engineering, Procurement and Construction (EPC).

Baca Juga: Kemenag Siapkan 3 Kado Spesial Untuk Guru Madrasah

Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan pengajuan persetujuan prinsip investasi pengembanga, sekaligus acuan teknis tahapan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi selanjutnya.

Terlebih pembangunan Pabrik Ammonia-Urea Fakfak merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mendapat perhatian dan pengawalan intensif Pemerintah.