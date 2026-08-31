Gandeng UGM, Yayasan Jardine Luncurkan Program Beasiswa Pascasarjana, Ini Jumlah Kuotanya

jpnn.com, JAKARTA - Jardine Foundation (Yayasan Jardine), yayasan pendidikan dari Jardine Matheson, meluncurkan program beasiswa baru bagi mahasiswa pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

Program strategis ini dirancang khusus untuk mendukung perkembangan para mahasiswa, peneliti, serta calon pemimpin masa depan yang memiliki komitmen kuat untuk mengabdi kepada masyarakat.

Selain itu, inisiatif baru ini selaras dan beriringan dalam mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia di bidang peningkatan mutu pendidikan nasional.

Cakupan beasiswa yang diresmikan hari ini mencakup pembiayaan kuliah secara menyeluruh, termasuk tunjangan biaya hidup para penerimanya.

Program ini terbuka lebar bagi mahasiswa baru pascasarjana UGM yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap komunitas lokal, tetapi memiliki keterbatasan atau membutuhkan bantuan finansial.

Bagi mahasiswa yang berminat dan memenuhi kriteria, proses pendaftaran untuk tahun akademik 2026–2027 sudah dapat diakses langsung melalui situs web resmi UGM.

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Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen investasi sosial jangka panjang dari Jardine Matheson di Indonesia melalui keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama dalam menciptakan masyarakat yang berdaya.

Kerja sama ini juga menjadi kelanjutan dari hubungan erat yang telah terjalin lama antara Yayasan Jardine dan UGM.