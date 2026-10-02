Gandeng UI, PERADI Profesional Bidik Pendidikan Advokat yang Lebih Berkualitas
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional menggandeng Universitas Indonesia (UI) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
Ketua Umum DPN PERADI Profesional Prof. Harris Arthur Hedar mengatakan kerja sama dengan UI menjadi langkah awal dari rencana besar PERADI Profesional membangun jaringan pendidikan profesi advokat bersama perguruan tinggi di berbagai kota di Indonesia.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan calon advokat sekaligus memperluas akses pendidikan profesi hukum di berbagai daerah.
Menurut Harris, UI dipilih sebagai mitra awal karena memiliki posisi penting dalam sejarah pendidikan tinggi di Indonesia.
"UI dalam sejarah republik ini menjadi universitas kebanggaan bangsa. Tokoh-tokoh UI ikut berjuang dalam memerdekakan RI,” kata Harris di Jakarta, Jumat (2/10).
Dia menegaskan kerja sama dengan UI bukan dimaksudkan sebagai satu-satunya kolaborasi PERADI Profesional dengan perguruan tinggi.
"UI ini hanya event pertama. Kebetulan dia di Jakarta. Nanti dari Jakarta masuk ke Jogja, Semarang, Bandung,” ujarnya.
Harris mengatakan pengembangan PKPA ke depan akan diarahkan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga ke sejumlah kota besar lainnya seperti Makassar, Surabaya dan Medan.
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional menggandeng Universitas Indonesia (UI) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
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