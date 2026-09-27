Gandeng Universitas Terbuka, DAPD Buleleng Kembangkan Layanan Digital dan Pojok UT
jpnn.com, BULELENG - Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) Kabupaten Buleleng secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pusat Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Terbuka (PPK-UT).
Kesepakatan pada 27 Juli 2026 ini dituangkan melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara UT oleh Wakil Rektor Bidang Riset Kerja sama dan Bisnis UT Dr. Hendrian, dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara.
Sebagai langkah implementasi kerja sama ini, Tim PPK-UT hadir di Kantor DAPD Kabupaten Buleleng, Bali pada 23-24 September 2026.
Dokumen kerja sama diserahterimakan setelah ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan Direktur UT Denpasar Agus Tatang Sopandi.
"Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut nyata dari Perjanjian Kerja Sama (MoU) sebelumnya mengenai Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi," kata Warek Hendrian dalam keterangannya dikutip Minggu (27/9).
Melalui kemitraan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk mendorong kolaborasi dalam pengembangan layanan perpustakaan, literasi informasi, pengelolaan sumber daya informasi, dan penguatan kapasitas kepustakawanan.
Dalam kesepakatan tersebut, terdapat beberapa program prioritas yang akan dijalankan bersama di lingkungan Perpustakaan DAPD Kabupaten Buleleng, di antaranya:
1. Digitalisasi Perpustakaan: Sharing teknis dan pemanfaatan Teknologi Informasi serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan pemahaman dan keahlian para pustakawan oleh Manager Kepustakaan pada PPK UT Kani.
Gandeng Universitas Terbuka, DAPD Buleleng mengembangkan layanan digital dan Pojok UT
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