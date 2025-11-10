Gandeng UT, Agung Sedayu Group Gelontorkan Beasiswa Rp 2,98 Miliar untuk 200 Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia Agung Sedayu Group (ASG) terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan pendidikan di Tanah Air. Salah satu realisasi komitmen itu diwujudkan dengan menggandeng perguruan tinggi.

Pada Senin (10/11/2025), ASG melalui PT Bangun Kosambi Sukses Tbk yang mengembangkan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Terbuka (UT). Kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) itu bertujuan memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Langkah tersebut sebagai cara ASG menjawab tantangan terhadap dunia pendidikan di Indonesia, yakni meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah atas di satu sisi, dan terbatasnya kapasitas serta akses perguruan tinggi di sisi lain.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Letjen TNI (Mar) (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi, M.Si selaku direktur utama ASG sekaligus kuasa direksi PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, dan Rektor Universitas Terbuka Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E, M.Si, di Jakarta. Penandatanganan MoU itu dilakukan di hadapan ribuan calon wisudawan dan wisudawati UT.

Kerja sama yang dituangkan dalam MoU itu mencakup sejumlah bidang strategis, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga program magang dan pengembangan SDM baik internal maupun eksternal. Melalui MoU itu, kedua pihak sepakat untuk membangun sinergi berkelanjutan yang menghubungkan dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

200 Beasiswa untuk Karyawan dan Warga Sekitar

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk bersama Universitas Terbuka Serang dan Yayasan Dimuso Generasi Bangsa menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Melalui kerja sama ini, emiten berkode CBDK itu menyalurkan bantuan pendidikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar kawasan PIK2 dalam bentuk beasiswa untuk jenjang sarjana (S1).

“Hari ini Agung Sedayu Group secara resmi dan terbuka menandatangani bantuan beasiswa bagi 200 calon mahasiswa Universitas Terbuka, dengan total nilai sebesar Rp 2.986.000.000,” ucap Nono Sampono.

Menurut Nono, beasiswa tersebut akan dialokasikan melalui program tanggung jawab sosoal perusahaan atau corporate social responsibility untuk beasiswa itu. “Dana ini diambil dari CSR PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau PIK2,” imbuhnya.