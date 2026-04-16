Gandeng Yayasan Puteri Indonesia, Netzme Dorong Finalis Hadirkan Dampak Nyata
jpnn.com, JAKARTA - PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) berkomitmen memperkuat komitmen terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui kolaborasi dengan Yayasan Puteri Indonesia.
Program itu hadir dalam program Women Empowerment Journey, Crown of Impact x the 5th Motion Challenge (Mocha) yang digelar di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Selasa (14/4).
Selain it, ajang tersebut diikuti oleh 45 finalis Puteri Indonesia 2026.
Dalam ajang tersebut, para finalis mempresentasikan rancangan program advokasi yang berdampak dan berkelanjutan.
Dengan demikian, setiap ide dapat diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
CEO PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme), Vicky Ganda Saputra mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan standar baru bagi dampak sosial berkelanjutan yang dapat dihasilkan oleh para Puteri Indonesia.
"Kami ingin mendorong para finalis untuk tidak hanya sekadar menjalankan program inisiatif advokasi biasa yang dampaknya sulit terukur secara maksimal," ujar Vicky.
Dia juga menantang finalis agar proposal tersebut mampu memberikan dampak nyata, baik dari sisi sosial, kemanusiaan maupun dari sisi keberlanjutan bisnisnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
