Gandeng Zahin Community, The Harvest Ajak Publik Berbagi dengan Yatim Piatu saat Ramadan-Idulfitri

jpnn.com - The Harvest berkolaborasi dengan Zahin Community meluncurkan kampanye sosial bertajuk "Harvest X Zahin Collaboration: Let Eid Be The Light" pada Ramadan 1447 Hijriah.

Program yang berlangsung 25 Februari - 20 Maret 2026 itu mengajak masyarakat berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu melalui paket sedekah yang dijual di 100 gerai di 33 kota Indonesia.

CEO PT Sentra Aktaha Horeca selaku pimpinan The Harvest, Sylvia Andriani Rizal mengatakan kolaborasi itu diharapkan mendorong partisipasi masyarakat untuk berbagi pada bulan suci.

"Program ini dilatarbelakangi keinginan menjadikan bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri sebagai momentum kebahagiaan yang inklusif. The Harvest menilai masih ada kelompok masyarakat yang merayakan Idulfitri dalam keterbatasan atau tanpa kehadiran keluarga," kata Sylvia dikutip dari siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Program "Let Eid Be The Light" menawarkan dua pilihan paket sedekah. Paket A seharga Rp 99.000 berisi Oatmeal Raisin Tin, Keju Cokelat Bun, Salt Bread Original Butter, serta totebag. Paket B seharga Rp 199.000 berisi pilihan produk lebih lengkap, termasuk tambahan varian roti manis.

Perusahaan bakery premium itu bakal menyalurkan seluruh hasil penjualan paket tersebut kepada yayasan yatim piatu melalui Zahin Community.

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan membeli paket secara langsung di gerai The Harvest atau secara daring melalui Zahin Community dan media sosial influencer pendukung, antara lain Intan Erlita, Fairuz A Rafiq, dan Risty Tagor.

Sebagai bentuk transparansi, penyaluran donasi akan dilakukan dalam rangkaian acara di gerai The Harvest Ampera, Jakarta, pada Maret 2026.