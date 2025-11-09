Gandhi Fernando & Dianda Sabrina Adu Akting di Series Vertikal I Love You My Teacher
jpnn.com - JAKARTA - Gandhi Fernando dan Dianda Sabrina beradu akting dalam proyek terbaru 'I Love You My Teacher'.
Adapun I Love You My Teacher merupakan sebuah drama romantis dengan format vertikal berdurasi satu menit per episode, yang menjadi gebrakan baru di dunia konten digital Indonesia.
Digarap Creator Media dan Kuro Films, series tersebut hadir dalam 20 episode.
Namun, I Love You My Teacher berbeda dengan series lainnya, sebab dikemas dalam format vertikal mirip video di media sosial, seperti TikTok atau Instagram Reels.
Adapun series pendek tersebut hadir dan dirancang agar mudah ditonton di layar ponsel seperti drama China yang belakangan populer.
Gandhi Fernando mengungkapkan kesulitannya berperan sebagai Malik sekaligus terlibat dalan proses produksi.
"Susah banget. Kalau film, kan, durasinya jelas, bisa 90 menit atau dua jam. Nah, kalau series pendek kayak gini, masih harus meraba-raba durasinya," ujar Gandhi Fernando di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).
“Akan tetapi di sini harus semenit-semenit, dan setiap episode wajib punya clickbait atau cliffhanger supaya orang mau lanjut menonton," sambungnya.
Gandhi Fernando dan Dianda Sabrina beradu akting dalam proyek terbaru I Love You My Teacher
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gandhi Fernando Rilis Novel Horor 'Penunggu Rumah: Buto Ijo'
- Gala Premier di Malaysia, Film Anak Kunti Dapat Sambutan Luar Biasa
- Dibintangi Reza Rahadian & Sheila Dara, The Most Beautiful Girl in the World segera Tayang
- Jadi Muse untuk Koleksi Terbaru Dikha Sigit, Gandhi Fernando Bagikan Cerita Ini
- Gandhi Fernandi Garap Film Musikal Berjudul Iyus Jenius
- Setelah 7 Tahun Vakum, Gandhi Fernando Kembali jadi Produser dan Aktor Film