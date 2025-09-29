Gandung Pardiman Apresiasi Menteri UMKM Atas Penggunaan Dana KUR untuk Kepentingan Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengapresiasi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman atas langkahnya memastikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan untuk kepentingan usaha.

Dia menilai hal ini sejalan dengan tujuan KUR untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal.

Lebih lanjut, Gandung menilai penggunaan dana KUR untuk kepentingan usaha dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Dia memberi atensi kepada Menteri UMKM yang menunjukkan komitmennya dalam memastikan dana KUR digunakan secara efektif dan efisien.

Gandung Pardiman berharap agar kebijakan ini dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya Komisi VII DPR akan tetap mengawal kebijakan tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan meningkatkan akses pembiayaan agar menjadi lebih kuat dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional," ujar Gandung.

UMKM merupakan penyerap tenaga kerja utama di Indonesia, dengan kontribusi mencapai sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, atau sekitar 117 juta pekerja dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Anggota Komisi VII Dapil DI Yogyakarta ini menegaskan peran krusial UMKM menjadikannya tulang punggung perekonomian nasional yang berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui dukungan pendanaan, pengembangan kapasitas serta peningkatan jaringan usaha dan rantai pasok.(fri/jpnn)



