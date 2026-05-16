Gandung Pardiman DPR Mendukung Langkah Menteri UMKM Tindak Marketplace Naikkan Biaya Admin Sepihak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menanggapi keluhan UMKM soal kenaikan biaya admin dan komisi di marketplace yang dilakukan sepihak.
Oleh karena itu, Gandung mendukung penuh langkah Menteri UMKM Maman Abdurahman untuk menindak marketplace yang menaikkan biaya admin tanpa dialog dengan pengusaha UMKM, tegasnya.
Hal yang perlu menjadi pertimbangan mendasar bahwa beban UMKM naik dengan Kenaikan biaya admin 1-3% langsung memotong margin seller yang biasanya cuma 5-10 persen.
Buat UMKM mikro, ini sangat memberatkan.
Kedua adalah minimnya informasi yang transparan. Perubahan kebijakan dilakukan sepihak, tanpa mekanisme konsultasi dengan Pengusaha UMKM.
Ketiga, ancaman digitalisasi UMKM. Kalau biaya makin tinggi, potensi UMKM berhenti dari platform dan kembali ke offline.
Hal ini bisa jadi hambatan target ruanh digital ekonomi dalam mendukung PDB untuk pertumbuhan Ekonomi Nasional. Ungkapnya.
Menteri UMKM Maman Abdurahman juga mengungkapkan bahwa apabila marketplace ingin menaikkan biaya, maka harus dilakukan melalui pembicaraan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada UMKM, minimal dua hingga tiga bulan sebelumnya agar ada fairness.
