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Ganesha Operation Kenalkan Aplikasi GO Expert Bantu Orang Tua Pantau Belajar Anak

Ganesha Operation Kenalkan Aplikasi GO Expert Bantu Orang Tua Pantau Belajar Anak
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Kegiatan Meeting on Maximizing Motivation (M3) tahun ajaran 2026/2027 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung, Minggu (9/8/).. Foto: go

jpnn.com, JAKARTA - Peran orang tua dalam mendampingi anak belajar kini tak hanya bergantung pada rapor atau cerita sepulang sekolah.

Ganesha Operation (GO) menghadirkan aplikasi GO Expert, dengan fitur yang memungkinkan orang tua memantau perkembangan belajar anak secara lebih konkret.

Fitur tersebut diperkenalkan bersamaan dengan kegiatan Meeting on Maximizing Motivation (M3) tahun ajaran 2026/2027 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung, Minggu (9/8/). 

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Acara tersebut diikuti lebih dari 3.800 siswa dan orang tua.

Melalui GO Expert, orang tua dapat melihat aktivitas belajar anak, mulai dari pengerjaan soal harian hingga hasil try out berbasis komputer (TOBK).

Informasi tersebut juga dapat menjadi gambaran mengenai materi yang masih perlu diperkuat.

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Dengan begitu, pendampingan orang tua di rumah tidak lagi sekadar berdasarkan perkiraan.

Perkembangan belajar anak bisa dipantau melalui data yang tersedia di aplikasi.

Ganesha Operation (GO) menghadirkan aplikasi GO Expert, dengan fitur yang memungkinkan orang tua memantau perkembangan belajar anak secara lebih konkret.

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