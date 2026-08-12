Ganesha Operation Kenalkan Aplikasi GO Expert Bantu Orang Tua Pantau Belajar Anak
jpnn.com, JAKARTA - Peran orang tua dalam mendampingi anak belajar kini tak hanya bergantung pada rapor atau cerita sepulang sekolah.
Ganesha Operation (GO) menghadirkan aplikasi GO Expert, dengan fitur yang memungkinkan orang tua memantau perkembangan belajar anak secara lebih konkret.
Fitur tersebut diperkenalkan bersamaan dengan kegiatan Meeting on Maximizing Motivation (M3) tahun ajaran 2026/2027 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung, Minggu (9/8/).
Acara tersebut diikuti lebih dari 3.800 siswa dan orang tua.
Melalui GO Expert, orang tua dapat melihat aktivitas belajar anak, mulai dari pengerjaan soal harian hingga hasil try out berbasis komputer (TOBK).
Informasi tersebut juga dapat menjadi gambaran mengenai materi yang masih perlu diperkuat.
Dengan begitu, pendampingan orang tua di rumah tidak lagi sekadar berdasarkan perkiraan.
Perkembangan belajar anak bisa dipantau melalui data yang tersedia di aplikasi.
Ganesha Operation (GO) menghadirkan aplikasi GO Expert, dengan fitur yang memungkinkan orang tua memantau perkembangan belajar anak secara lebih konkret.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ganesha Operation Bekali Guru Strategi Agar Siswa Tak Gagal TKA
- Mau Dapat Nilai TKA Tinggi? Ganesha Operation Perkenalkan Formula 3B
- 5 Pulau 1 Panggung, Bukti Pemerataan Pendidikan ala Ganesha Operation
- GO Gelar Seminar Motivasi M3, Dorong Siswa Mampu Masuk ke Sekolah Favorit
- 321 Ribu Siswa Mengikuti TOBK SNBT Nasional yang Digelar Ganesha Operation
- Ganesha Operation Kembali Gelar Seminar Motivasi, Pacu Semangat Belajar Siswa