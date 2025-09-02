Gangguan Pencernaan Bakalan Ambyar dengan Menggunakan 6 Cara Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang mengalami gangguan pencernaan karena beberapa hal.

Apakah Anda merasa tidak enak badan setelah makan, mungkin saja kamu mengalami gangguan pencernaan.

Masalah pencernaan mungkin umum terjadi, tetapi tidak normal. Kita biasanya menghindari pembicaraan tentang gangguan pencernaan dan jarang mencari bantuan untuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan pencernaan.

Namun, kita tidak boleh mengabaikannya. Masalah paling umum yang berhubungan dengan saluran pencernaan adalah diare, sembelit, sindrom iritasi usus besar (IBS), penyakit radang usus (IBD), kram perut, gas, mual, dan mulas.

Penyebab utama gangguan pencernaan adalah kebiasaan makan yang tidak sehat, tidak ada aktivitas fisik, gizi buruk, alergi makanan, pengobatan, atau bahkan infeksi.

Namun, cara alami tertentu bisa membantu meningkatkan pencernaan Anda secara alami.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Kunyah makanan Anda dengan benar

Bagian terpenting dari pencernaan yang baik adalah mengunyah makanan Anda.