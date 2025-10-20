Ganjar PDIP: Setahun Waktu yang Cukup Buat Prabowo Evaluasi Program & Personel
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebut setahun waktu yang cukup bagi Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi program dan personel yang bertanggung jawab terhadap rencana kerja.
"Satu tahun waktu yang cukup untuk Presiden mengevaluasi semua program yang belum berjalan termasuk personel yang bertanggung jawab," ujar Ganjar kepada awak media, Senin (20/10).
Menurut eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu, Prabowo perlu bergerak cepat setelah evaluasi terhadap kinerja setahun.
"Tahun kedua bisa tancap gas," lanjut Ganjar.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan pemerintahan Prabowo pada tahun kedua pemerintahan wajib menuntaskan janji politik.
"Memantapkan program atau janji politik berjalan sesuai target," ujar Ganjar.
Diketehui, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat Presiden dan Wapres RI setelah dilantik MPR RI pada 20 Oktober 2024.
Prabowo setelah menjabat Presiden RI membentuk Kabinet Merah Putih yang diisi 49 menteri dan 10 kepala badan atau instansi setingkat pembantu kepala negara.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut Presiden RI Prabowo perlu mengevaluasi program dan personel selama setahun menjabat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Kesal, Rakyat Kesulitan Minyak Goreng, Pengusaha Ekspor Sawit ke Luar Negeri
- Polres Pelabuhan Tanjung Priok Lepas 250 Ojol Kamtibmas ke Apel di Monas
- Lamhot Sinaga: HUT ke-61 Golkar Momentum Soliditas Dukungan untuk Prabowo-Gibran
- Setahun Pemerintahan Prabowo, Sultan: Asta Cita Beri Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- Bantah Mahfud MD, KPK Klaim Lakukan Dua Pendekatan Proaktif dalam Pemberantasan Korupsi
- Said Abdullah Usul Evaluasi Kabinet Harus Berbasis KPI, Hindari Kinerja Kamuflatif Menteri