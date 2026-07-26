Ganjar Respons Kaesang Maju Caleg di Dapil Puan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons keputusan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang menyatakan akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah pada Pemilu Legislatif 2029, yang juga menjadi dapil Ketua DPR Puan Maharani.

Ganjar menegaskan setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Menurutnya, hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tanpa memandang latar belakang seseorang.

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Itu dijamin UUD 1945. Siapa pun itu," kata Ganjar kepada wartawan, Minggu (26/7).

Ia juga menilai langkah Kaesang memilih Dapil V Jawa Tengah merupakan hal yang wajar mengingat daerah tersebut mencakup Solo, kota asal putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Sebelumnya, Kaesang mengumumkan dirinya akan maju sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah DPD PSI Kota Solo. Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh kader tetap solid demi menghadapi Pemilu 2029.

"Saya minta dukungannya supaya terus solid untuk bisa memenangkan Pemilu yang ada di 2029 nanti," ujar Kaesang.

Kaesang juga menegaskan pesan tersebut disampaikannya dalam kapasitas sebagai bakal calon legislatif, bukan sebagai Ketua Umum PSI.

"Pesan yang saya sampaikan tadi bukan pesan saya sebagai Ketua Umum. Tapi pesan saya sebagai bakal calon legislatif RI Dapil V Jawa Tengah," kata Kaesang.