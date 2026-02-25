Ganjaran Berbagi Takjil Kepada Orang yang Berpuasa

jpnn.com, JAKARTA - Agama Islam menganjurkan kita yang sedang berpuasa untuk berbagi makanan atau minuman kepada sesamanya di bulan yang baik ini.

Syekh Said Muhammad Ba’asyin dalam Busyrol Karim mengatakan:

Orang yang berpuasa disunahkan berbagi sesuatu dengan orang lain untuk buka puasanya, meskipun hanya sebutir kurma atau seteguk air.

Baca Juga: Hindari 10 Hal Ini Agar Puasa Tidak Batal

Kalau dengan makan malam, tentu lebih utama berdasar pada hadits Rasulullah SAW.

“Siapa yang membatalkan puasa orang lain, maka ia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang bersangkutan.”

Kalau selagi berpuasa tadi orang yang ditraktir melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasanya seperti berbuat ghibah, menghasut orang lain, berdusta, memalsukan kesaksian, atau tindakan tercela lainnya, maka semua itu tidak berpengaruh pada pahala orang yang mentraktirnya.

Keterangan di atas menunjukkan kuatnya anjuran untuk berbagi saat berbuka puasa. Dan anjuran ini sama sekali terlepas dari bagaimana kualitas puasa orang yang menjadi partner berbagi.(NuOnline)