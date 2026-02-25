menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ramadan » Amalan Ramadan » Ganjaran Berbagi Takjil Kepada Orang yang Berpuasa

Ganjaran Berbagi Takjil Kepada Orang yang Berpuasa

Ganjaran Berbagi Takjil Kepada Orang yang Berpuasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Berbagi takjil (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Agama Islam menganjurkan kita yang sedang berpuasa untuk berbagi makanan atau minuman kepada sesamanya di bulan yang baik ini.

Syekh Said Muhammad Ba’asyin dalam Busyrol Karim mengatakan:

Orang yang berpuasa disunahkan berbagi sesuatu dengan orang lain untuk buka puasanya, meskipun hanya sebutir kurma atau seteguk air.

Baca Juga:

Kalau dengan makan malam, tentu lebih utama berdasar pada hadits Rasulullah SAW.

“Siapa yang membatalkan puasa orang lain, maka ia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang bersangkutan.”

Kalau selagi berpuasa tadi orang yang ditraktir melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasanya seperti berbuat ghibah, menghasut orang lain, berdusta, memalsukan kesaksian, atau tindakan tercela lainnya, maka semua itu tidak berpengaruh pada pahala orang yang mentraktirnya.

Baca Juga:

Keterangan di atas menunjukkan kuatnya anjuran untuk berbagi saat berbuka puasa. Dan anjuran ini sama sekali terlepas dari bagaimana kualitas puasa orang yang menjadi partner berbagi.(NuOnline)

Orang yang berpuasa disunahkan berbagi sesuatu dengan orang lain untuk buka puasanya, meskipun hanya sebutir kurma atau seteguk air.


Redaktur : Yessy Artada
Reporter : JPNN.com

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI