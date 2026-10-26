GANNAS dan Peneliti Daun Teduh Usulkan Stafsus Presiden Bidang Narkotika
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) I Nyoman Adi Peri mendukung penguatan sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan narkotika.
Dia menilai koordinasi kedua institusi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia.
Nyoman yang juga merupakan peneliti Lembaga Kajian Daun Teduh Legal mengatakan, Polri dan BNN memiliki sumber daya serta keunggulan masing-masing yang dapat saling melengkapi.
Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu dijaga agar pemberantasan narkotika tidak terhambat kepentingan sektoral.
“Sinergi antara Polri dan BNN harus terus diperkuat. Kedua institusi memiliki sumber daya dan keunggulan masing-masing yang bisa saling melengkapi. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat memperkuat pemberantasan narkotika dan meminimalkan ego sektoral,” ujar Nyoman.
Dia menilai pola koordinasi yang terintegrasi perlu diterapkan dari tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, pelaksanaan tugas masing-masing institusi juga harus mengedepankan profesionalisme dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain mendorong penguatan koordinasi Polri dan BNN, Nyoman mengusulkan kepada Presiden agar mempertimbangkan pembentukan Staf Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Narkotika.
Usulan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar penanganan narkotika berjalan secara terpadu.
GANNAS dan peneliti Daun Teduh mendukung peran ganda Kapolri serta mengusulkan staf khusus Presiden.
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