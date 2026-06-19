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Ganti Penggerak ke RWD, Geely EX5 Terbaru Siap Diajak Mendaki dan Menari

Ganti Penggerak ke RWD, Geely EX5 Terbaru Siap Diajak Mendaki dan Menari
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Geely EX5 terbaru. Foto: geely

jpnn.com - Geely menyegarkan SUV listrik andalannya EX5, tidak hanya pada sentuhan desain baru, tetapi juga peningkatan performa yang cukup signifikan.

Di balik tampilan yang segar dan aerodinamis, Galaxy E5 membawa konfigurasi baru dengan motor listrik 245 kW, ini meningkat sekitar 114 dk dibanding model sebelumnya yang 160 kW.

Tenaga besar itu juga kini disalurkan ke roda belakang (RWD), yang sebelumnya FWD.

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Dengan begitu, EX5 terbaru memiliki keunggulan dalam hal traksi saat menanjak dan kestabilan bermanuver.

Perubahan lain yang cukup mencolok ialah pemindahan port pengisian daya.

Jika sebelumnya terletak di fender depan kanan, port charger kini diposisikan di panel belakang kiri kendaraan.

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Ubahan mekanis lainnya bisa dilihat pada gagang pintu konvensional yang menonjol keluar dari bodi.

Langkah itu dilakukan untuk menyesuaikan regulasi keselamatan baru di Tiongkok mulai 2027.

Geely menyegarkan SUV listrik andalannya EX5, tidak hanya pada sentuhan desain baru, tetapi juga peningkatan performa yang cukup signifikan.

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