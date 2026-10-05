Ganti Slogan Presisi, Polri Era Jenderal Suyudi Pakai Tagline Polisi Bersama Masyarakat

jpnn.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperkenalkan tagline atau slogan baru. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Korps Bhayangkara itu mengusung tagline “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai pengganti Polri Presisi.

Selanjutnya, Polri menggunakan tagline “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai identitas komunikasi yang akan disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh jajarannya.

Siaran pers Divisi Humas Polri pada Senin (5/10/2026) menyatakan tagline baru itu sebagai bagian dari upaya penguatan arah pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, tagline baru tersebut merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

"Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, melainkan semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas," ujar Isir melalui siaran pers Divisi Humas Polri, Senin (5/10/2026).

“Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban.”

Isir menjelaskan semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Jenderal Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri di DPR RI.

Dalam paparannya di depan Komisi III DPR, Suyudi sebagai calon Kapolri pilihan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan kedekatan Polri dengan masyarakat.